16:46 | Футбол — Англия

Сане назвал команду, которая составит конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство в АПЛ


Нападающий "Манчестер Сити"  Лерой Сане заявил, что в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии конкуренцию "горожанам" в борьбе за титул составит "Челси"

- "Челси" подписал отличного тренера, - цитирует Сане BBC. - "Наполи"  Сарри играл в по-настоящему привлекательный футбол в прошлом сезоне. Конечно, игрокам "Челси" потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его тактическим построениям, однако именно от этой команды будет исходить наибольшая угроза в новом сезоне. 

Напомним, "Челси" расстался с итальянским специалистом Антонио Конте 12 июля. 14 июля на посту главного тренера "синих" его сменил Маурицио Сарри

 

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