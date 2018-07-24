Сане назвал команду, которая составит конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане заявил, что в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии конкуренцию "горожанам" в борьбе за титул составит "Челси".

- "Челси" подписал отличного тренера, - цитирует Сане BBC. - "Наполи" Сарри играл в по-настоящему привлекательный футбол в прошлом сезоне. Конечно, игрокам "Челси" потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его тактическим построениям, однако именно от этой команды будет исходить наибольшая угроза в новом сезоне.

Напомним, "Челси" расстался с итальянским специалистом Антонио Конте 12 июля. 14 июля на посту главного тренера "синих" его сменил Маурицио Сарри.