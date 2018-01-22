22:58 22 января | Футбол — Англия

Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги

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Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. 29-летний чилиец стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. Отметим, что первая четверка игроков с самой высокой зарплатой в премьер-лиге состоит из представителей "красных дьяволов": Поль Погба – 290 тысяч фунтов, Ромелу Лукаку – 250 тысяч фунтов, Златан Ибрагимович – 220 тысяч фунтов.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rdo

После 110тф в год 50% налог.

04:18

Дядька

Не факт, что отработает.

01:18

shpasic

Криштиану очень завидует - поэтому и рвётся обратно, чтобы миллион в месяц рубить.

00:14

iipetroff

"За что?!" - спрашивает Погба на заднем плане.

00:01

and177

Кто знает, а какой % налога в Англии ?

23:58 22 января

el desperado

бред какой то! нереально высокая зарплата в сравнение с другими

23:30 22 января