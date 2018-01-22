Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги

Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. 29-летний чилиец стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. Отметим, что первая четверка игроков с самой высокой зарплатой в премьер-лиге состоит из представителей "красных дьяволов": Поль Погба – 290 тысяч фунтов, Ромелу Лукаку – 250 тысяч фунтов, Златан Ибрагимович – 220 тысяч фунтов.