Санчес пропустил допинг-контроль из-за перехода в "МЮ"

УЕФА предъявил официальные претензии новичку "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу за пропуск допинг-контроля, сообщает Sport.es. Допинг-офицеры прибыли в расположение "Арсенала" и должны были взять пробу у чилийца, но тот в этот момент уже покинул Лондон. При этом руководство "канониров" не уведомило организацию о перемещениях футболиста, хотя должно было сделать это по регламенту.

На следующей неделе "МЮ" и "Арсенал" будут обязаны дать свои объяснения УЕФА. Отметим, что такие тесты проходят все клубы, организация случайным образом выбирает одного игрока от каждой команды. Санчес, напомним, перешел в команду из Манчестера в начале недели в обмен на Генриха Мхитаряна.