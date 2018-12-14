Салах, Мане, Обамеянг и Махрез претендуют на звание лучшего африканского игрока года

Опубликован список из десяти финалистов, претендующих на звание лучшего игрока 2018 года в Африке. В финал не попал защитник "Наполи" Калиду Кулибали.
Полный список финалистов: Алекс Ивоби ("Арсенал" (Лондон), Нигерия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Андре Онана ("Аякс", Камерун), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал" (Лондон), Габон), Анис Бадри ("Эсперанс", Тунис), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Мехди Бенатиа ("Ювентус", Марокко), Валид Солиман ("Аль-Ахли", Египет).
OFFICIEL ! Voici la liste des 10 joueurs finalistes pour le titre de "joueur africain de l'année" ! 🌍 pic.twitter.com/M5p25LDp6Q– BeFoot (@_BeFoot) 14 декабря 2018 г.
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