Салах, Мане, Обамеянг и Махрез претендуют на звание лучшего африканского игрока года

Опубликован список из десяти финалистов, претендующих на звание лучшего игрока 2018 года в Африке. В финал не попал защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

Полный список финалистов: Алекс Ивоби ("Арсенал" (Лондон), Нигерия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Андре Онана ("Аякс", Камерун), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал" (Лондон), Габон), Анис Бадри ("Эсперанс", Тунис), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Мехди Бенатиа ("Ювентус", Марокко), Валид Солиман ("Аль-Ахли", Египет).