Руни забивал 36 клубам премьер-лиги из 39

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, забил гол в ворота "Брайтона" (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Англии, который позволил его команде уйти от поражения. Команда из Брайтона стала 36-м соперником, в ворота которого он забивал. Общее число команд, против которых играл Руни, составляет 39 клубов.

По этому показателю нападающий "ирисок" уступает только Алану Ширеру (37), Энди Коулу (38) и Фрэнку Лэмпарду (39). Руни не удавалось отличиться в играх против "Блэкпула", "Манчестер Юнайтед" и "Дерби Каунти".