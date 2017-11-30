Руни ударом с центра поля сделал первый хет-трик с 2011 года. Видео

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" сделал хет-трик. Он забил на 18-й, 38-й и 66-й минутах. Последний из голов форвард забил ударом с центра поля.
Отметим, свой в последний раз Руни забил 3 мяча в сентябре 2011 года, выступая за "Манчестер Юнайтед". Тем самым он стал игроком с самой продолжительной серией в премьер-лиге между двумя хет-триками.
Don Wayne Rooney desde su casa. Siempre en su barco pic.twitter.com/eZ3zaLI7G6– Pablitodemivida (@pablitodemivida) 29 ноября 2017 г.
баламошка
Нормальненько так.
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