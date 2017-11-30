00:30 | Футбол — Англия

Руни ударом с центра поля сделал первый хет-трик с 2011 года. Видео

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Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" сделал хет-трик. Он забил на 18-й, 38-й и 66-й минутах. Последний из голов форвард забил ударом с центра поля.

Отметим, свой в последний раз Руни забил 3 мяча в сентябре 2011 года, выступая за "Манчестер Юнайтед". Тем самым он стал игроком с самой продолжительной серией в премьер-лиге между двумя хет-триками.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Нормальненько так.

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