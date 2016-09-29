22:42 | ФУТБОЛ — Англия

Рой Кин: "Уолкотт приносит победу "Арсеналу" раз в десять лет?"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что в ближайших матчах болельщикам "Арсенала" не стоит ждать хорошей игры от вингера Тео Уолкотта. Англичанин заставил о себе говорить после гола в ворота "Челси" (3:0) в матче премьер-лиги и дубля в ворота "Базеля" (2:0) в игре Лиги чемпионов.

– У парня была хорошая неделя, а теперь он должен отдохнуть, – цитирует AFP ирландца. – Он приносит победу команде раз в десять лет? Было бы хорошо делать это раз в семь, восемь или девять месяцев, когда случаются важные матчи. Не обольщайтесь по поводу игры Уолкотта.

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