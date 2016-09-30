Ромелу Лукаку: "Я должен не только забивать, но и создавать голы из ниоткуда"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку считает, что его еще рано ставить в один ряд с лучшими форвардами Европы. В прошлом сезоне бельгиец забил 18 голов в 37 матчах премьер-лиги.

– Мне нужно проводить больше матчей, в которых я приносил бы победу, чтобы выйти на уровень Суареса, например, – цитирует Sky Sports Лукаку. – Мне нужно не только забивать, но и создавать голы. Агуэро, Суарес, Бензема, Левандовски, например, способны создать гол из ниоткуда. Я должен делать то же самое. На тренировках я очень стараюсь создавать подобные ситуации и переносить их в игры. Я еще молод, мне нужно улучшать многие аспекты игры.