Роберто Манчини выразил соболезнования "Лестеру"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил соболезнования английскому "Лестеру" после крушения вертолета с президентом клуба.

Вертолет, в котором находился президент английского клуба Вишай Шривадданапрабха, его дочь, пилот и ещё трое человек, потерпел крушение рядом со стадионом "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии "Лестер" - Вест Хэм".

- Мое соболезнование в "Лестеру" после трагической гибели Вичаи Шриваддханапрабха. /Мои мысли со всеми, кто связан с этим ужасным инцидентом, - написал экс-тренер "Зенита" в своем Твиттере.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб выиграл чемпионат Англии впервые в истории.