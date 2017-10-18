Робер Пирес: "У "Арсенала" нет команды, которая может что-то выиграть"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес выразил мнение, что нынешний состав лондонского клуба не способен бороться за титулы. После восьми туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

- У "Арсенала" нет команды, которая способна что-то выиграть, - цитирует ESPN Пиреса. - Они только потратились на Ляказетта, этого недостаточног, чтобы бороться за ведущие места. Езил же все еще хочет выигрывать титулы, и кажется, он раздражен ситуацией. Но я все еще верю в "Арсенал" и, в первую очередь, в Венгера. Я считаю правильным то, что с ним подписали новый контракт.