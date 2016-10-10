Райан Гиггз: "Было кошмарно работать с Лингардом"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз высоко оценил действия хавбека Джесси Лингарда, дебютировавшего в составе сборной Англии. Валлиец подчеркнул, что Лингард усердно работал с самого детства.

- Лингард улучшает свою игру, - приводит Daily Mail слова Гиггза. - Он не юн, и сейчас ему необходимо продолжать работать. Я тренировал его, когда он находился в возрасте 10 лет. Это нужно было для получения тренерской лицензии. Это было кошмаром, потому что он все делал правильно. Мне было нечего ему сказать. Уже тогда он был умным футболистом.