Рахим Стерлинг: "Агуэро - это другой уровень"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после матча 27-го тура чемпионата против "Лестера" (5:1) отметил, что нападающий Серхио Агуэро отыграл феноменально. Аргентинец в этой игре сделал покер.

- Я с нетерпением ждал этого матча, чтобы реабилитироваться после игры с "Бернли", - приводит ВВС слова Стерлинга. - Играли дома, поэтому хотели сделать результат в самом начале матча. Мы провели игру замечательно.

Агуэро сегодня был на другом уровне. Он феноменален, может забивать голы в разных стилях.