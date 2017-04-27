Премьер-лига запретила китайскому бизнесмену покупку "Саутгемптона" из-за его темного прошлого

Руководители чемпионата Англии заблокировали продажу "Саутгемптона" китайскому бизнесмену Гао Чжишену за 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что лига приняла такое решение из-за темного прошлого покупателя. Он был замешан в подкупе китайских чиновников, один из которых был приговорен к смерти и казнен в июле 2011 года. Чжишен получил иммунитет от всех коррупционных скандалов взамен на его показания.

Также лигу смутил тот факт, что сумма покупки клуба на 70 процентов состояла из займов. Ожидается, что юристы бизнесмена встретятся с руководителями чемпионата, чтобы провести переговоры о приобретении "Саутгемптона".