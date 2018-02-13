Полузащитник "Халла" завершил карьеру в 26 лет из-за травмы головы

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон принял решение о завершении карьеры, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек, которому в июне исполнится 27 лет, выступал на профессиональном уровне с 2009 по 2018 год.

- С глубоким сожалением клуб объявляет о том, что из-за травмы головы, полученной 22 января 2017 года (в матче против "Челси", столкнувшись с защитником "синих" Гэри Кэйхиллом. - Прим. "СЭ"), Райан Мэйсон вынужден завершить профессиональную карьеру, - говорится в сообщении "Халл Сити". - Райан советовался со всемирно известными неврологами и нейрохирургами. Они советовали ему не возвращаться в футбол. Райан хотел бы сказать спасибо всем в клубе, кто помогал ему поправиться, тем, кому он обязан за поддержку в последние 12 месяцев.

С августа по декабрь 2017 года он работал в "Халл Сити" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

До перехода в "Халл" Мэйсон выступал за "Тоттенхэм", "Йовил Таун", "Донкастер Роверс", "Миллуолл", "Лорьян" и "Суиндон Таун". С 2006-го по 2011 год он выступал за юношеские и молодежные сборные Англии разных возрастов, а в 2015 году провел один матч за первую команду. Во встерче против Италии (1:1) он вышел на поле на 74 минуте игры, заменив Джордана Хендерсона.