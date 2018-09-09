Поль Погба: "Пока вы не увидите меня в футболке "Барселоны", я игрок "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал информацию об интересе со стороны "Барселоны". Француз отметил, что связан контрактом с "красными дьяволами", а также добавил, что слухи были и будут всегда.

- Пока вы не увидите меня в майке "Барселоны", я в Манчестере, а слухи будут всегда, - приводит Goal слова Погба. - Говоря о трансфере, добавлю, что я связан контрактом с "МЮ". У нас были разногласия с тренером, но это нормальные отношения игрока и тренера. У нас общие цели, мы хотим побеждать.

Ранее сообщалось, что "МЮ" намерен продлить контракт с полузащитником.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне футболист провел четыре игры за манчестерский клуб и забил два гола.