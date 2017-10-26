Погба может восстановиться от травмы к матчу против "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к восстановлению от травмы задней поверхности бедра, сообщает L’Equipe. 21-летний француз не выходил на поле с 12 сентября, когда получил повреждение в игре Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0).

По информации источника, хавбек вернутся в строй в начале следующего месяца. Ожидается, что он сможет выйти на поле в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Челси", которая состоится 5 ноября в Лондоне.

В этом сезоне Погба принял участие в 6 матчах, забив 2 мяча.