Питер Шилтон: "Давно хочу видеть О'Нила на посту тренера сборной Англии"

Бывший английский вратарь Питер Шилтон считает, что сборную Англии должен возглавить Мартин О'Нил. Команда осталась без тренера после увольнения Сэма Эллардайса в начале этой недели.

- На данный момент есть лишь небольшой список из английских специалистов, которые могут возглавить сборную Англии, - цитирует Omnisport Шилтона. - Я играл 30 лет на профессиональном уровне и 20 лет за сборную Англии. Я знаю, какими качествами должен обладать наставник национальной команды.

Я говорил футбольной ассоциации в свое время, чтобы обратили внимание на Мартина О'Нила, но меня никто не слушал. Уверен, что у него есть все, чтобы быть успешным со сборной Англии. Я играл с ним в "Ноттингем Форест". Еще перед назначением Роя Ходжсона просил назначить Мартина О'Нила, а теперь очевидно, что уже слишком поздно. Тем не менее, кто знает, может быть, и не поздно, но я хотел бы видеть у руля нашей команды кого-то, кто мог бы получить лучшее от игроков.