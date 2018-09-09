Питер Крауч: "Роналду стоял голым перед зеркалом и восклицал: "Вау, какой я красивый!"

Форвард "Стоук Сити" Питер Крауч рассказал пикантную историю о бывшем форварде "Манчестер Юнайтед", ныне выступающем за "Ювентус" Криштиану Роналду.

- Фердинанд рассказывал нам истории, как Роналду стоял абсолютно голым перед зеркалом, проводил рукой по прическе и восклицал: "Вау, какой я красивый!"

Другие игроки "Манчестера", пытаясь его подколоть, говорили: "Без разницы, Месси все равно лучше чем ты, как игрок". На что он пожимал плечами и улыбался: "О да. Но Месси не выглядит так, как я…", - приводит Daily Mail отрывок из автобиографии Крауча.

Ранее Роналду показал, как принимает солнечные ванны на борту яхты.