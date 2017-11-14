Петр Чех: "Мы не следим за "Тоттенхэмом"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил, что клуб не интересует, какое место занимает "Тоттенхэм". Несмотря на принципиальность дерби северного Лондона, футболисту важнее результаты собственной команды.

– Мы не соперничаем с "Тоттенхэмом", – цитирует Daily Mail Чеха. – Два года назад, когда мы закончили сезон выше них, все равно были разочарованы, потому что мы не выиграли титул. Наша цель – стать чемпионами и добиться успеха в течение сезона, независимо от того, как дела у "Тоттенхэма". Я думаю, что они должны что-то выиграть, чтобы показать свой прогресс. В любой момент что-то может измениться, но самое важное для нас – это соперничество с другими командами за первое место.

В прошлом сезоне впервые за 22 года "Тоттенхэм" (2-е место) завершил сезон выше "Арсенала" (5-е место). На данный момент после 11 туров "Тоттенхэм" с 23 очками занимает 3-е место, а "Арсенал" с 19 очками – 6-е.