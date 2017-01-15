Петр Чех: "Арсенал" хотел забить даже при счете 4:0"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после крупной гостевой победы в матче 21-го тура чемпионата Англии над "Суонси" (4:0) отметил, что в конце сезона каждый мяч будет иметь важное значение. По словам голкипера, об этом красноречиво говорит плотность в расположении команд в турнирной таблице.

– Если команда может забить не один гол, нужно обязательно стараться не останавливаться на достигнутом, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Чеха. – Каждый мяч в конце сезона будет иметь важное значение – об этом говорит плотность в расположении команд в турнирной таблице. Именно поэтому мы хотели забит даже когда вели 4:0.



Мы здорово провели первую часть сезона, если не брать в расчет несколько матчей. Но игры следуют одна за другой, очень важно своевременно и правильно реагировать на неудачи. Мы правильно восприняли поражение от "Эвертона", поэтому разгромили "Суонси".