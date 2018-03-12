Пьер-Эмерик Обамеянг: "Я в "Арсенале" из-за Венгера"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг заступился Арсена Венгера, заявив, что играет в "Арсенале" только из-за него. Тренер клуба в настоящее время находится под давлением на фоне обвинений в том, что он потерял контроль над рекрутством новых игроков. Сделка с Обамеянгом также ставится под сомнение.



– Я действительно счастлив, ведь я здесь из-за него (Венгера), – цитирует Mirror Обамеянга. – Он интересовался мной, и я счастлив сыграть за него.



Напомним, что 28-летний габонец 31 января подписал контракт с "Арсеналом" за 56 миллионов фунтов стерлингов.