Оспина и Уэлбек могут уйти из "Арсенала"

Вратарь Давид Оспина и нападающий Дэнни Уэлбек могут покинуть "Арсенал" в летнее межсезонье, сообщают британские СМИ.

Новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери, по данным The Telegraph, намерен серьезно сократить состав. В связи этим клуб готов расстаться несколькими игроками, и, в частности, с Оспиной и Уэлбеком.

29-летний вратарь в прошлом сезоне провел 21 матч за "Арсенал", пропустил 20 мячей и девять раз отыграл "на ноль". В межсезонье команду пополнил немецкий голкипер Бернд Лено. 27-летний форвард в 43 матчах забил десять мячей при двух голевых передачах