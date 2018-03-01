Окслейд-Чемберлен признался, что его пугает результативность партнеров по "Ливерпулю"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сказал, что тройка его одноклубников Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамед Салах в этом сезоне здорово играют не только в атаке, но и в обороне. По мнению хавбека, в Европе не так много линий нападения, которые действовали бы столь же эффективно.
– Это немного пугает, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлена. – В Европе не так уж много троек нападения, которые могли бы добиться такой же результативности. Они здорово играют как в атаке, так и в обороне. Они отлично знают, как должны играть. Они упорно работают и действуют по-настоящему хорошо.
Когда смотришь на то, как они играют, хочется, чтобы они всегда добивались успеха. Хочется выгладываться, чтобы помогать забивать им и всей команде.
В этом сезоне на тройку нападающих Мане – Фирмину – Салах почти приходится 66 голов.
Результативность тройки нападения Сане - Фирмину - Салах в сезоне-2017/18
|Игрок
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Садио Мане
|29
|13
|6
|Роберту Фирмину
|38
|22
|10
|Мохамед Салах
|37
|31
|11
unfan
Потому что ты дно. И надо быть Венгером, чтобы держать шаву на лавке и выпускать тебя бей-беги... В итоге даже Венгер признал, что ты дно и сплавил в ливер.
15:59