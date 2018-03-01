Окслейд-Чемберлен признался, что его пугает результативность партнеров по "Ливерпулю"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сказал, что тройка его одноклубников Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамед Салах в этом сезоне здорово играют не только в атаке, но и в обороне. По мнению хавбека, в Европе не так много линий нападения, которые действовали бы столь же эффективно.

– Это немного пугает, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлена. – В Европе не так уж много троек нападения, которые могли бы добиться такой же результативности. Они здорово играют как в атаке, так и в обороне. Они отлично знают, как должны играть. Они упорно работают и действуют по-настоящему хорошо.

Когда смотришь на то, как они играют, хочется, чтобы они всегда добивались успеха. Хочется выгладываться, чтобы помогать забивать им и всей команде.

В этом сезоне на тройку нападающих Мане – Фирмину – Салах почти приходится 66 голов.

Результативность тройки нападения Сане - Фирмину - Салах в сезоне-2017/18