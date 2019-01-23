Окслейд-Чемберлен начнет полноценно тренироваться в феврале

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен приступит к полноценным тренировочным занятиям в следующем месяце, сообщает Liverpool Echo.

Игрок получил тяжелую травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона с "Ромой". В июле стало известно, что Окслейд-Чемберлен пропустит весь сезон, однако его восстановление пошло быстрыми темпами. Сейчас футболист работает вне тренажерного зала под наблюением физиотерапевтов. В теории, он сможет сыграть в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

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