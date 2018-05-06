13:48 | Футбол — Англия

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии


Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира. В число претендентов на награду вошли Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Итоги голосования будут подведены 10 мая.

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