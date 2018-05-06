Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии

Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира. В число претендентов на награду вошли Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").
Итоги голосования будут подведены 10 мая.
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Бернли
- Давид Де Хеа
- Кевин де Брейне
- Мохамед Салах
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн