Нападающий "Ливерпуля" Мане может перейти в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес заинтересован в приобретении форварда "Ливерпуля" Садио Мане, утверждает France Football. Этим летом "королевский клуб" будет обновлять состав, а 26-летний сенегалец мог бы стать первым приобретением.

По информации издания, нападающий должен был подписать контракт с "Реалом" перед тем, как Зинедин Зидан ушел в отставку с поста главного тренера. После отставки французского специалиста осуществление сделки несколько усложняется. Флорентино Перес намерен сначала пригласить нового тренера, а затем обсудить с ним трансфер сенегальца.

В минувшем сезоне Мане провел 49 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.