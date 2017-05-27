На "Уэмбли" перед финалом Кубка Англии усилены меры безопасности

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне в преддверии финала Кубка Англии, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", усилены меры безопасности, сообщает The Telegraph. Все улицы вокруг спортивной арены тщательно проверяют полицейские и кинологи.
Такие меры были приняты в связи с недавним терактом в Манчестере. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 22 человека, еще около 120 получили ранения.
Финальный матч Кубка Англии пройдет сегодня, 27 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Security has been significantly ramped-up for the #FACupFinal at Wembleyhttps://t.co/ThlCTQyIAR pic.twitter.com/k4YsGcXmlF– Telegraph Football (@TeleFootball) 27 мая 2017 г.