На "Уэмбли" перед финалом Кубка Англии усилены меры безопасности

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне в преддверии финала Кубка Англии, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", усилены меры безопасности, сообщает The Telegraph. Все улицы вокруг спортивной арены тщательно проверяют полицейские и кинологи.

Такие меры были приняты в связи с недавним терактом в Манчестере. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 22 человека, еще около 120 получили ранения.

Финальный матч Кубка Англии пройдет сегодня, 27 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.