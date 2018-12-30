"МЮ" разгромил "Борнмут" и выиграл третий матч под руководством Сульшера подряд

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" в матче 20-го тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" одержали три победы в трех играх под руководством Уле Гуннара Сульшера с разностью мячей 12-3. Примечательно, что "Манчестер Юнайтед" забивает 12 мячей в трех играх премьер-лиги впервые за последние семь лет - последний раз им это удавалось в конце декабря 2011 года, еще при Алексе Фергюсоне.

Дубль во встрече оформил Поль Погба. В трех играх у Сульшера он забил 4 мяча - на один больше, чем в 17 стартовых под руководством Жозе Моуринью. Окончательный счет установил Ромелу Лукаку, вышедший на замену. Для него это второй мяч после выхода на замену в составе "МЮ", причем первый он забил также в ворота "Борнмута" в апреле этого года.

"МЮ" после 20 туров занимает в таблице шестое место, "Борнмут" идет 12-м.

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20-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 4:1 (3:1)

Голы: Погба, 5 (1:0). Погба, 33 (2:0). Рэшфорд, 45 (3:0). Аке, 45+2 (3:1). Лукаку, 72 (4:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Янг, Эррера (Перейра, 76), Погба, Матич, Марсьяль (Джоунс, 82), Лингард, Рэшфорд (Лукаку, 70).

"Борнмут": Бегович, Аке (Мингс, 82), Дэниэлс, Кук, Рико, Сермен, Брукс (Фрэйзер, 66), Станислас, Кинг, Айб, Уилсон (Муссе, 66).

Предупреждения: Янг, 36. Эррера, 51.

Удаление: Байи, 79.

Судья: Мэйсон (Англия).

30 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".