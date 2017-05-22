"МЮ" не будет проводить парад, если выиграет Лигу Европы

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение не проводить чемпионский парад, если команда победит "Аякс" в финале Лиги Европы, сообщает The Times. Это связано с тем, что многие игроки отправятся в отпуск сразу после встречи.

Последний парад "красных дьяволов" прошел в 2013 году в честь 20-го чемпионства клуба и завершения карьеры бывшего главного тренера Алекса Фергюсона. Тогда на улицы Манчестера вышли 100 000 человек.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.