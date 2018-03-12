"МЮ" - фаворит в борьбе за Левандовски?

"Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на подписание контракта с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, утверждает Kicker. По информации издания, манкунианцы стали единственным клубом, который проявил к 29-летнему поляку предметный интерес.

Отметим, что в конце февраля форвард начал сотрудничать с агентом Пини Захави, который принимал участие в оформлении трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

По данным СМИ, помимо "красных дьяволов" интерес к Левандовски проявляют "Реал" и "Челси".

Контракт нападающего с клубом из Мюнхена рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 80 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 35 матчах за "Баварию", забив в них 32 мяча и сделав 2 голевые передачи.