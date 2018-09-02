Мустафи показал "албанского орла" после гола. Видео

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с "Кардиффом". После этого он продемонстрировал жест, изображающий "албанского орла".
Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018. За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.
Орел явлеятся символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.
Albanian Eagle celebration, inject it. pic.twitter.com/PAjSouavlP– Pádraig (@afcpadraig) 2 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/