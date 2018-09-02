15:58 | Футбол — Англия

Мустафи показал "албанского орла" после гола. Видео


Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с "Кардиффом". После этого он продемонстрировал жест, изображающий "албанского орла".

Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018. За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.

Орел явлеятся символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.

 

Кардифф Сити - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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