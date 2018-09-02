Мустафи показал "албанского орла" после гола. Видео

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи открыл счет в матче чемпионата Англии с "Кардиффом". После этого он продемонстрировал жест, изображающий "албанского орла".

Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018. За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый. Оба футболиста являются косовскими албанцами по происхождению.

Орел явлеятся символом Албании, эта птица изображена на флаге страны.