Жозе Моуринью: "Я никогда не продам Руни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча чемпионата Англии против "Челси" подчеркнул, что не намерен раставаться с капитаном команды Уэйном Руни. Форвард в последних трех матчах премьер-лиги выходил на замену в концовках поединков.

- Я никогда не приму этого решения, - цитирует Sky Sport Моуринью. - Тренер никогда не расстанется с игроком подобного статуса, с его историей в клубе. Я оставил Руни в запасе три матча подряд. Это трудное решение для меня, но интересы команды выше интересов игрока. Даже легенды клуба.