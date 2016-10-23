10:42 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Я никогда не продам Руни"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча чемпионата Англии против "Челси" подчеркнул, что не намерен раставаться с капитаном команды Уэйном Руни. Форвард в последних трех матчах премьер-лиги выходил на замену в концовках поединков.

- Я никогда не приму этого решения, - цитирует Sky Sport Моуринью. -  Тренер никогда не расстанется с игроком подобного статуса, с его историей в клубе. Я оставил Руни в запасе три матча подряд. Это трудное решение для меня, но интересы команды выше интересов игрока. Даже легенды клуба.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гы

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