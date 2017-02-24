Моуринью предложил переименовать стадион "Лестера" в честь Раньери

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью удивлен увольнением Клаудио Раньери из "Лестера". По его словам, ничто не может оправдать это решение, а стадион "Лестера" следует назвать в честь итальянского наставника.

– Хочу выразить почтение тому, кто написал самую красивую историю в премьер-лиге, – цитирует Моуринью BBC. – Он заслуживает того, чтобы стадион "Лестера" назвали имени Клаудио Раньери. То, чего он добился с командой – самое поразительное, что было в премьер-лиге. Это одна из наиболее невероятных историй в мировом футболе.

"Лестер" опять оказался в центре внимания из-за решения, которое объединило всех в футбольном мире. Это тяжело принять. Важно понимать, что такое футбол, и нам нужно реагировать.

Меня уволили из "Челси" в статусе действующего чемпиона. Тогда я думал, что это очень нехорошая отставка. Но это ничто по сравнению с тем, что случилось с Клаудио.

Никто не повторит достижение Раньери. И если есть хоть часть правды в том, что рассказывают об этой ситуации, то все равно тяжело найти слова, чтобы оправдать такое решение. Но мы должны уметь справляться с этим.