Моуринью - о трансфере де Хеа: "МЮ" открыл дверь перед "Реалом", но они ее захлопнули"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что вратарь Давид де Хеа останется игроком "МЮ". По словам специалиста, клуб был готов отпустить голкипера в "Реал", но мадридцы ответили отказом.

По информации издания, данное решение было принято главным тренером "Королевского клуба" Зинедином Зиданом.

"Мы открыли перед "Реалом" дверь для покупки де Хеа, но они ее захлопнули", - приводит AS слова Моуринью.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов предложить за переход 26-летнего испанца 50 миллионов евро. Мадридцы и до этого пытались подписать вратаря, но им не удалось согласовать детали сделки.