Монк ушел из "Лидса"

Главный тренер "Лидса" Гэри Монк покидает свою должность, сообщает клубная пресс-служба. При этом руководство "павлинов" надеялось удержать 38-летнего специалиста, но он ответил отказом на все предложения о продлении контракта.

"Мы шокированы и разочарованы решением Гэри", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Монк начал тренерскую карьеру в "Суонси", за который выступал как игрок, в 2014 году. В ноябре 2015-го он был отправлен в отставку и возглавил "Лидс" прошлым летом. Под его руководством команда финишировала на седьмом месте в чемпион-лиге.