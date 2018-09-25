Миньоле займет ворота "Ливерпуля" в матче с "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Симон Миньоле займет место в воротах в матче английской лиги с "Челси".

- Миньоле будет в стартовом составе, информацию по поводу остального состава вы получите завтра, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Я не думаю, что получу какую-либо информацию до завтра о составе "Челси". Так почему я должен давать ее ? Мы очень конкурентоспособны и очень хотим победить. Я должен принимать решения, поэтому я решу завтра, и это будет действительно сильная команда. Я даже не буду называть количество изменений в составе, но оно не будет ни максимальным, ни минимальным.

Игра с лондоским клубом станет для бельгийского голкипера первой в текущем сезоне. Миньоле выступает за "Ливерпуль" с 2013 года.

Матч 1/16 финала кубка английской лиги "Ливерпуль" - "Челси" пройдет в среду, 26 сентября, на стадионе "Энфилд" и начнется в 21:45 по московскому времени.



