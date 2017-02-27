16:53 | ФУТБОЛ — Англия

Мино Райола: "Лукаку останется в "Эвертоне" на 99,99999999 процента"

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Мино Райола, агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщил, что его клиент намерен продлить контракт с клубом. 23-летний бельгиец выступает за "ирисок" с 2013 года. В текущем сезоне он забил 17 голов в 25 матчах чемпионата Англии.

– Мы достигли договоренности о новом контракте на 99,99999999 процента, – сказал для talkSPORT Райола. – Контракт будет долгосрочным, поэтому мы планируем остаться в команде. Если стороны посчитают нужным разойтись – мы подумаем над этим, но сейчас мы подпишем новое соглашение.

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