00:19 | Футбол — Англия

Милнера в матче против "Кристал Пэлас" удалил его бывший учитель физкультуры

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Забавная встреча произошла в матче чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас". С поля был удален хавбек "красных" Джеймс Милнер. Примечательно то, что красную карточку ему показал арбитр Джон Мосс, который был школьным учителем физкультуры у Милнера.

Пользователь Твиттера @chrisfozard опубликовал фото школьной команды Милнера.

Несмотря на красную карточку Милнера, "Ливерпуль" победил 4:3.

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