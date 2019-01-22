Милнера в матче против "Кристал Пэлас" удалил его бывший учитель физкультуры

Забавная встреча произошла в матче чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас". С поля был удален хавбек "красных" Джеймс Милнер. Примечательно то, что красную карточку ему показал арбитр Джон Мосс, который был школьным учителем физкультуры у Милнера.

Пользователь Твиттера @chrisfozard опубликовал фото школьной команды Милнера.

photo evidence Moss as coach and Milner as captain pic.twitter.com/VhhYlRWvwR – Foz (@chrisfozard) 20 января 2019 г.

Несмотря на красную карточку Милнера, "Ливерпуль" победил 4:3.