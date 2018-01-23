Мхитарян взял 7-й номер в "Арсенале"

Новичок "Арсенала" полузащитник Генрих Мхитарян взял 7-й номер в составе лондонского клуба, сообщает официальный сайт команды. Напомним, что 29-летний армянин подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. В обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.

Экс-футболист "Шахтера" и дортмундской "Боруссии" Мхитарян с 2016 года играет в Англии. На его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ".