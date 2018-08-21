Мхитарян рассказал о тренерском подходе Эмери

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что игроки лондонского клуба хотят играть в футбол, отличный от того, который предлагал экс-главный тренер команды Арсен Венгер. Этим летом 68-летнего француза сменил на этом посту испанский специалист Унаи Эмери.

- У нас новый тренер и новая философия, поэтому мы больше не хотим играть в тот футбол, которого требовал Венгер, - цитирует Мхитаряна Sky Sports. - Эмери просит нас доминировать на поле - мы стараемся делать это, а не просто забрасывать мяч вперед. Мы не довольны текущими результатами команды, но продолжаем оставаться позитивными и верить в себя. Результат придет.

Под руководством Эмери "Арсенал" проиграл две стартовые игры чемпионата Англии и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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