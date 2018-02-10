Мхитарян и Обамеянг - в основе "Арсенала" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Арсенала" на матч 27-го тура чемпионата Англии. В составе "канониров" с первых минут на поле появятся Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Мхитарян, Обамеянг.

Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" пройдет сегодня, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.