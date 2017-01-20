Мемфис Депай: "Надеюсь, "Лион" будет мной гордиться"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай попрощался с клубом. Ранее сообщалось, что "Лион" согласовал условия перехода хавбека. Предполагается, что контракт с голландцем будет рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составит около 15 миллионов фунтов.

- Спасибо за воспоминания, связанные с моим пребыванием в "Манчестер Юнайтед", - написал Депай на своей странице в твиттере. - Никогда не забуду вашу поддержку. Надеюсь, "Лион" будет мной гордиться. Я готов принять вызов.