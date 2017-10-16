Маурисио Покеттино: "Реал"? Будем играть против лучшего игрока мира"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил силу соперника. По словам специалиста, у мадридского клуба отличный подбор игроков.

- Роналду – очень важный игрок для "Реала", - цитирует Goal Покеттино. - У них в составе много и других классных футболистов. У них прекрасный состав и классный тренер. Это фантастический клуб. Но каждый игрок должен вносить свою лепту, если он хочет завоевывать трофеи.

Роналду своим влиянием на команду похож на Месси. Это один из лучших футболистов мира, это очевидно. Мы будем играть не только против "Реала", но и против лучшего игрока в мире.