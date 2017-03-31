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Маурисио Покеттино: "Переход в "Барселону"? Я фанат "Эспаньола"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не возглавит "Барселону", так как является фанатов другой каталонской команды - "Эспаньол". Ранее СМИ писали, что аргентинский специалист является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в стане сине-гранатовых.

- Я фанат "Эспаньола", и мне кажется, по этой причине мне не нужно говорить слишком много о "Барселоне", - цитирует Sky Sports Покеттино. - По аналогичной причине через несколько лет для меня будет невозможно возглавить "Арсенал", когда меня уволит Дэниел Леви (Президент "Тоттенхэма". - Прим. "СЭ").

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