Маурисио Покеттино: "Переход в "Барселону"? Я фанат "Эспаньола"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не возглавит "Барселону", так как является фанатов другой каталонской команды - "Эспаньол". Ранее СМИ писали, что аргентинский специалист является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в стане сине-гранатовых.

- Я фанат "Эспаньола", и мне кажется, по этой причине мне не нужно говорить слишком много о "Барселоне", - цитирует Sky Sports Покеттино. - По аналогичной причине через несколько лет для меня будет невозможно возглавить "Арсенал", когда меня уволит Дэниел Леви (Президент "Тоттенхэма". - Прим. "СЭ").