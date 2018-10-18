Маурисио Покеттино - о жестком подкате Дайера против Рамоса: "Горжусь игрой Эрика"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что гордится тем, как Эрик Дайер сыграл в составе сборной Англии с Испанией (3:2) в Лиге наций. Его попросили прокомментировать жесткий подкат Дайера против Серхио Рамоса в самом начале игры.

– Очевидно, я очень горжусь игрой Дайера, всеми его действиями в матче, – цитирует A Bola Покеттино. – Он сыграл с невероятной самоотдачей. Надеюсь, он принесет эту мотивацию в "Тоттенхэм". Нужно всегда играть вот так, чтобы люди могли оценить качество и талант.