Маурисио Покеттино: "Не думал наказывать Ллориса за вождение в нетрезвом состоянии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что не собирался наказывать капитана команды Юго Ллориса. На прошлой неделе француз был остановлен полицией Лондона, после чего задержан за вождение в нетрезвом виде.

– Никогда об этом не думал, – сказал Покеттино о возможном наказании Ллориса. – Я был в контакте с ним. Это был плохой опыт для него, он извинился перед болельщиками, клубом, нами, и показал, что сожалеет. Это урок для всех. Он наказал себя сам, он чувствует себя плохо и знает, что совершил огромную ошибку.

СМИ: Ллориса могут лишить капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде //

Ллорис извинился за вождение в нетрезвом состоянии //

Вратарь "Тоттенхэма" Ллорис был пойман за рулем в пьяном виде