Маурисио Покеттино: "Кейн сам должен хотеть остаться в "Тоттенхэме", его нельзя заставлять"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино уверен, что нападающий команды Харри Кейн не будет пытаться покинуть клуб. Ранее сам игрок подчеркивал, что его все устраивает в "шпорах", несмотря на слухи об интересе "Реала".

– Харри особенный человек, – цитирует AFP Покеттино. – Он любит "Тоттенхэм" и предан клубу. Но мы должны относиться к нему с пониманием. Игрок сам должен хотеть остаться, его нельзя заставлять. Наша задача – создать соответствующие условия, вместе работать и достигать целей. Я убежден, что он из числа тех особенных игроков, которые могут всю карьеру провести в одном клубе.

Но есть много примеров, когда лучших игроков не удается удержать. Вспомните Коутинью и "Ливерпуль", Зидана и "Ювентус", Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед".