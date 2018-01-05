Маурисио Пеллегрино: "Уолкотт - отличный игрок, но я не могу подтвердить переговоры с ним"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино признался, что ему нравится вингер "Арсенала" Тео Уолкотт. Ранее в СМИ появилась информация, что англичанин может вернуться в стан "святых".

- Есть много игроков, в которых заинтересован "Саутгемптон", - цитирует Sky Sports Пеллегрино. - Однако я ничего не могу больше сказать. Очевидно, что Уолкотт - отличный игрок, но я не могу подтвердить переговоры с ним. В январе нелегко подписать новичков, но трансферный рынок огромен. У нас есть несколько целей. "Саутгемптон" ищет игрока, который сможет улучшить уровень состава.