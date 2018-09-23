Маурицио Сарри: "Я удивлен легкому старту "Челси". В "Наполи" было сложнее"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отметил, что удивлен шести победам лондонцев на страте чемпионата Англии. Также он подчеркнул, что предстоящиий матч 7-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" станет для его команды тяжелым испытанием.

- Я удивлен, потому что в "Наполи" все начиналось очень сложно, особенно первый месяц, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - Здесь же я на данный момент очень доволен ситуацией, игроками, руководством клуба. Но я знаю, что АПЛ – очень сложный чемпионат, так что в будущем мне еще предстоит столкнуться с трудностями.

Я посмотрел пять матчей в чемпионате и полагаю, что им просто не повезло. В последнем матче с "Эвертоном" они перестроились со схемы 4–2–3–1 на 4–1–4–1 и очень хорошо играли. Их место в таблице не отражает реальное положение вещей.