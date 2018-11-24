Маурицио Сарри: "В премьер-лиге есть одна команда, которая выше остальных. Это "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что в чемпионате Англии нет равных "Манчестер Сити". "Горожане" лидируют в премьер-лиге после 12 туров, а "Челси" занимает третье место, отставая на четыре очка от лидера.

– В премьер-лиге есть одна команда, которая выше остальных. Это "Манчестер Сити", – цитирует Sky Sports Сарри. – Потом идет "Ливерпуль", который, очевидно, будет в первой четверке. И есть еще четыре или пять команд, которые будут бороться за места в Лиге чемпионов. Это "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".